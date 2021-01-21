في بيان مشترك.. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون بالتوافق على آلية اختيار السلطة التتفيذية

أصدرت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا اليوم الخميس، يدعم تشكيلا عاجلا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ويرحب بتوافق أعضاء الحوار على آلية اختيارها.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

واستغرقت عملية التصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من العاشرة صباح الاثنين الماضي إلى العاشرة من صباح أول من أمس الثلاثاء، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

وأوضح البيان أن 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضاف البيان أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات ، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.

أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون بالتوافق على آلية اختيار السلطة التتفيذية

أصدرت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا اليوم الخميس، يدعم تشكيلا عاجلا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ويرحب بتوافق أعضاء الحوار على آلية اختيارها.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

واستغرقت عملية التصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من العاشرة صباح الاثنين الماضي إلى العاشرة من صباح أول من أمس الثلاثاء، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

وأوضح البيان أن 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضاف البيان أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات ، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.