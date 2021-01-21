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«تيار بوسهمين»: بدأنا لقاءات إرساء دعائم «الدولة المدنية»

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى مدير المكتب السياسي بتيار نوري بوسهمين المعروف باسم “يا بلادي” ، عوض عبدالصادق بمنسق وأعضاء مكتب “التيار” بمنطقتي نقر كنمة و مدروسة، بمقر “التيار” بمدينة طرابلس.

بحسب بيان “تيار بوسهمين” اطلع الحاضرون على خطط وبرامج التيار لعام 2021م، وقاموا بعرض آراءهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول دور المكاتب في توعية الرأي العام، ومشاركته في إرساء دعائم الدولة المدنية في ليبيا الجديدة، بحسب البيان.

وسبق أن قال “عبد الصادق” في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول قطرياً أن تيار بوسهمين تعلم من أخطاء الماضي، وزعم أنه يحظى بشعبية هائلة في مختلف المدن الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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