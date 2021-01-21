النويري يرحب باتفاق اللجنة الدستورية على دعم الاستفتاء على مشروع الدستور

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ترحيبه «إعلان اللجنة الدستورية» التي اجتمعت بمدينة الغردقة المصرية خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري «والذي ينتهي بدعم الاستفتاء على مشروع الدستور لكي يقرر ويعبر الشعب عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه» وفق بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وأضاف النويري في بيانه المؤرخ في 19 يناير الجاري الاستفتاء على مشروع الدستور «من شأنه أن يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت».

وقال النويري: «إذا ما تم إقرارها (مسودة الدستور) سوف تصل بنا إلى حسم القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام وكذلك فإن هذا الأمر سوف يعزز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم وبعيد عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية».

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وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بدور مصر على ما قدمته من دعم للمسار الدستوري «الذي توج بتوافق ليبي-ليبي يخدم مصلحة دولتنا العليا»، مؤكدا في ختام البيان «على ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدا عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي».

وأعلن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري الذي عقد في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، اتفاقهم «بإجماع الآراء»، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

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