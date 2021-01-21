سفارة ألمانيا: السفير بحث مع 3 مسئولين بطرابلس العمليتين الأمنية والسياسية

قالت السفارة الألمانية في ليبيا، إن السفير الألماني اوليفر اوفتشا قام والوفد المرافق له بزيارة الي ليبيا خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2021، ومن خلال تواجده بالعاصمة الليبية قام بإجراء عدد من اللقاءات مع بعض من الشخصيات، فلقد إلتقى بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا و ألمانيا و أهمية الاصلاحات الاقتصادية و الأمنية.

أضاف بيان السفارة: “كما التقى السفير مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وذلك لبحث سبل عودة الشركات الألمانية للسوق الليبي، والتعاون المشترك بين الجانبين بما ذلك مجال الطاقات المتجددة.

وتابعت:” و التقي مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ومن خلال هذا اللقاء أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث، الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمان الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر ديسمبر القادم.