مصلحة الإحصاء والتعداد: 6.9 ملايين نسمة إجمالي سكان ليبيا العام الماضي

أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية أن إجمالي عدد السكان في مختلف مناطق البلاد العام الماضي بلغ نحو 6 ملايين و931 ألف و61 نسمة.

وحسب بيانات صادرة عن المصلحة، الخميس، فقد جاءت طرابلس في صدارة المناطق ذات الكثافة السكانية في البلاد، مسجلة 1 مليون و293 ألف و16 نسمة بنسبة 18.6% من عدد السكان.

وحلت بنغازي في المركز الثاني من حيث أعداد السكان، بواقع 807 ألف و255 نسمة، بنسبة 11.6% من أعداد السكان. أما المنطقة الأقل كثافة في البلاد فكانت بلدية غات، إذ سجلت 27.675 ألف نسمة، بنسبة 0.4% من إجمالي عدد السكان.

وأحصت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد 22 مدينة في تقدير السكان الليبيين حسب المناطق للعام الماضي، وبلغ عدد سكان سبها العام الماضي 153 ألف و454 نسمة، بنسبة 2.2%.

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