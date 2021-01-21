ليبيا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 January, 2021

دخل المخرج والممثل رجب العريبي صباح اليوم الى مركز القلب ببنغازي حيث سيخضع لعلاج لفحوصات وعلاج على خلفية بعض المشاكل الصحية.

وقبل دخوله المستشفى نشر العريبي على حسابه في فيسبوك “ضيف على الأعزاء أصحاب القلوب الطيبة والابتسامة النقية فى مركز القلب لأصلاح بعض أعطال الستينات ومحاولة كسب بعض الأيام والشهور والسنين فى مرحلة الشيخوخة على يد الدكتور على جمعه دعواتكم بالتوفيق له ولى بالسلامة” .

رجب العريبي مدير وأحد مؤسسي مسرح السنابل للطفل والشباب، ومخرج اذاعي. كما اشتهر كممثل في الثمانينات ويعد من أهم الإعلاميين والمسرحيين الليبيين في مجال الاطفال.