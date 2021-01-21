دعوات دولية واسعة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة

أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، في بيان مشترك، عن ترحيبها بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة والتي ستوجّه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مؤكدة أنه خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية لدي ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك:” إن البيان المشترك أوضح أن قرار منتدى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأنّه آن الأوان لتغيير الوضع الراهن.

وأكد البيان المشترك على تشجيع جميع الأطراف الليبية على التحرّك بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تبنّي حكومة موحدة وشاملة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن الدول الخمس كمشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا سيدعمون جهود منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب البيان المشترك عن ترحيبهم بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، مبعوثًا خاصا له لليبيا، وتعيين “رايسيدون زينينغا” منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و”جورجيت غانيون” منسقًا مقيما ومنسقًا للشؤون الإنسانية، مؤكدا دعم الدول الخمس بشكل كامل في أدوارهم المهمة.

وأكد البيان المشترك على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا بالإضافة إلى الشراكة المستمرة مع أعضاء عملية برلين، لافتا إلى أن الدول الخمس تذكّر أعضاء عملية برلين بالالتزامات الجادة التي قطعوها على أنفسهم جميعًا في القمة قبل عام واحد والتي عزّزها قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وشدد البيان المشترك على مواصلة الدول الخمس دعم وقف إطلاق النار واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي السام الذي يقوض تطلعات جميع الليبيين لاستعادة سيادتهم واختيار مستقبلهم سلميّا من خلال انتخابات وطنية.

وطالب البيان المشترك جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى دعم الخطوات نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

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