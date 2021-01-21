المحجوب: اللجنة العسكرية قد تمدد مهلة خروج المليشيات الأجنبية من ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب ، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد تتجه إلى تمديد مهلة خروج القوات والمليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية والتي كان من المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت مصادر في اللجنة العسكرية أن اللجنة ستبحث تمديد فترة خروج القوات والمليشيات الأجنبية من ليبيا 90 يوما إضافية، مبينة أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من بعض مناطق ليبيا تحتاج مزيدا من الوقت.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب ببدء سحب الميليشيات الأجنبية اعتباراً من السبت، في رسالة رفعها إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

كما أن المبعوثة الأممية لدي ليبيا، ستيفاني ويليامز ، قد حذرت، في وقت سابق، السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز الملتقى السياسي الليبي وإنشاء أجسام موازية له، مؤكدة أن قرار حكومة الوفاق غير المعتمدة إنشاء جهاز دعم الاستقرار يمثل تحدي لشرعية مخرجات منتدى الحوار السياسي.

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