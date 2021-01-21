صنع الله: تعافي إنتاج النفط متوقف على الاستقرار والميزانية

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، إن التعافي الكبير لإنتاج الخام الذي شهدته ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية يتوقف على الاستقرار والميزانية.

وأبلغ مصطفى صنع الله منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، عن أمله في أن يستطيع صيانة الإنتاج لكن هذا يتوقف على استقراره، وعدم حدوث حصار جديد، والميزانية.

وأضاف صنع الله أنه حتى مع تعافي الإنتاج الليبي ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فإن الأسعار مازالت جيدة وتتحسن، مضيفا أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

وفي 16 يناير، قالت مؤسسة النفط إن الإنتاج انخفض 200 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق خط أنابيب رئيسي لإجراء أعمال صيانة، وعن هذا قال صنع الله إنه يعطي مؤشرا على الوضع السيئ للبنية التحتية في ليبيا، فخط الأنابيب عمره أكثر من 60 عاما.

وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط تجري مناقشات مع شركائها بشأن أوجه المساعدة التي يمكن تقديمها للمؤسسة على صعيد تمويل المشاريع، لافتاً إلى أن المؤسسة تطمح لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات وإنها تبحث سبل تحقيق ذلك مع الشركاء الأجانب.

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