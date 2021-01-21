“اليسير” لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء مخطط لتنظيم الإخوان لبقاء أذرعه في السلطة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو كتلة الـ 94 عبد المنعم اليسير، أن اتفاق لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا ما هو إلا مخطط لتنظيم الإخوان المسلمين، لكسب وقت أكبر في الفوضى وبقاء أذرعه في الفوضى.

وتابع اليسير، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ أنه لا يخفى على أحد أن مسودة الدستور معيبة وبها أخطاء كارثية، مشيرا إلى أنه تم إصدار المسودة وتقديمها لمجلس النواب بطريقة مشبهوة جدا يشوبها الكثير من الاحتيال وهناك جدل كبير عليها من جميع النواحي، لأنها لا تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتجعل من ليبيا دولة غير مستقرة وتترك الكثير من الأمور محور الخلاف الآن.

وأضاف اليسير، أن من وضع مسودة الدستور المعيبة ومن يدفع بأن تكون هي القاعدة الدستورية يعرف جيدا أن هناك جدل وعدم رضاء عليها ولذلك يصر على أن تكون هي القاعدة الدستورية لاجراء الانتخابات في ديسمبر القادم لتطويل الأزمة”، لافتا إلى ” أن من يريدون أن تكون هذه المسودة القاعدة الدستورية هم الإخوان المسلمين حتى لا تستقر ليبيا لأن الاستقرار يتعارض مع مشروعهم منذ نشأتهم وهو إعادة ما يسمى بالخلافة وليبيا تعتبر نقطة مهمة لانجاز هذا المشروع العثماني الجديد الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”

وتابع اليسير، أن ” الشق الثاني الذي لا يريد الاستقرار والانتخابات هم من يتصدرون المشهد الآن من أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب لانهم على علم أن الشعب الليبي لن ينتخبهم أبدا إن تركوا هذه المناصب لاأهم أساءوا للشعب الليبي وسرقوا المناصب وأوصلوا ليبيا إلى التشظي والحرب وحالة متجذرة من الفساد”

وأكمل اليسير، ” وتحالفت أهداف المليشيات التي لا تريد أن تعود ليبيا دولة مستقلة لها سيادة مرة آخرى تمتلك القانون والسلاح بأيدي الشرطة والجيش فقط، مضيفا تحالفوا جميعا أن لا تصل ليبيا لمرحلة الانتخابات التي تؤدي للأستقرار”

وأكد اليسير، أنهم يعرفون أن الشعب الليبي سيرفضها ويعطيهم وقت أكبر للبقاء في المشهد وتتأجل الانتخابات لأجل غير مسمى”.

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