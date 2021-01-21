ربيعة أبوراص لـ« نائب السفير الهولندي»: نعول على دعمكم في حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن النائبة المنشقة ربيعة أبوراص، وعضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، استقبلت اليوم الخميس، نائب السفير الهولندي لدى ليبيا “قابرييلا ميتز” ، والمستشار السياسي للسفارة الهولندية، على حد تعبيرها.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الاجتماع تطرق لمخرجات مؤتمر برلين، مع تأكيد “أبوراص” على ضرورة دعم ملف حقوق الإنسان والانتهاكات الحاصلة في ليبيا، على حد ادعائها.

وزعمت ربيعة أبوراص، أن هناك ضرورة التعاون مع مجموعات العمل الدولية التي نتجت عن مؤتمر برلين وكيفية عرض الملف في ملتقى الحوار السياسي.

وقالت نائب السفير الهولندي، إنها تدعم فريق العمل المكلف بملف حقوق الإنسان في السفارة الهولندية ومتابعة الاجتماعات التي يجريها في سبيل الوقوف على حجم الانتهاكات في ليبيا، على حد زعم وسائل الإعلام.

وادعت وسائل الإعلام، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة التعاون الفعال والمستمر بين الفريق المكلف ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنشق.