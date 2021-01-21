“الشيهوب” لـ” ليبيا 24″: الأصرار على الاستفتاء سيعرقل الحوار والانتخابات هي الحل

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشيهوب أن الغالبية العظمى من المواطنين غير راضين على الاستفتاء على الدستور، مستنكرا قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا

وأفاد الشيهوب، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ بأن الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من لجنة الستين سيكون سببا فى إطالة الازمة الليبية، لما فيه من أخطاء معيبة.

وأشار الشيهوب إلى أن الأصرار على الاستفتاء سيكون سببا فى فشل الحوار وأسسه التى تم الاتفاق عليها.

وأكد الشيهوب، أن البلاد الآن في حالة حرب، ومشاحنات ولهذا لا يمكن أن نعد دستورا توافقيا يرضي كل مكونات الشعب الليبى من عرب وأمازيغ و تبو، مشيرا إلى أن الحل يكمن في الذهب إلى انتخابات بأقصى سرعة

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