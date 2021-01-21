البعثة الأممية تعلن مهلة الأسبوع لتقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير.

ووضعت البعثة بحسب بيان نشرته، إرشادات فنية وأصدرت اليوم النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.

وأشارت البعثة إلى أنه بعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.