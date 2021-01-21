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السراج يعطل الدراسة لمدة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتمد المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وأبرزها إيقاف نشاط التعليم العام والخاص مدة 3 أسابيع.

قال “الرئاسي”: “إلزام البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخدمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية” وفق قوله.

وواصل بيان “السراج”: “التزام الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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