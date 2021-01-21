وكالة ستيب: حالة غضب كبيرة بين مرتزقة تركيا في المعسكرات الليبية

أفادت وكالة ستيب الإخبارية، اليوم الخميس، باستمرار وقف الدعم المالي إلى المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا للشهر السادس على التوالي.

وقالت الوكالة، إنّ حالة غضب كبيرة بين مقاتلي القوات المدعومة تركيّاً في المعسكرات بليبيا وتهديد ووعيد بالعصيان، ومنع زملائهم من الذهاب برحلات جديدة باتجاه ليبيا، موضحة أن قادة مجموعات المرتزقة قدموا عشرات الوعود التي لم يتم الإيفاء بها على مدى الشهور الـ6 الفائتة، فيما تحدثوا عن ذرائع واهية.

وكشفت الوكالة معلوماتٍ عن مقاتل بما يسمى فرقة الحمزات وهو عائد حديثاً من ليبيا، قوله إنه تم الاجتماع مع القادة أكثر من مرة وقالوا إن الرواتب قريبة وإن الخلافات داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة أوقفت الأمور المالية.

وأوضحت الوكالة أن دفعتين غادرتا ليبيا وعادتا بعد قضاء 3 أشهر ولم يحصل خلالها المرتزقة السوريين على أي دعم مالي، لافتة إلى أنّ المعسكرات في طرابلس تشهد حالة من الانفلات الأخلاقي حيث تسود عمليات بيع وشراء والاتجار بالمخدرات بين المرتزقة من جهة وجهات ليبية تتبع لحكومة الوفاق غير المعتمدة من جهة أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هناك انتشار كبير في داخل هذه المعسكرات للحبوب المخدرة والحشيش ومادة تدعى اتش بوز وهي مادة مخدرة خطيرة، و أنّ تلك المعسكرات مغلقة ويمنع الخروج منها، بينما جرت عمليات تهريب لعدة مجموعات من المرتزقة بغرض الهرب إلى أوروبا.

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