” المصباحي” لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء قرار مخيب للآمال والحل في انتخابات سريعة

خاص ليبيا 24 / حنان منير

اعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية محمد المصباحي، أن قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، قرارا مخيب للآمال

وقال المصباحي، في تصريح خاص لـ”ليبيا 24″ إن هذا الاتفاق باطل لأنه صادر عن أجسام باطلة انتهت بانتهاء اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن كل هذه الحوارات إطالة للأزمة وتلاعب بالليبيين

ودعا المصباحي لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو ما كان يتخوف منه الليبيين كخرق جديد، مشددا على أن الليبيين لا ينتظرون إلا الانتخابات وخروج المرتزقة وتوقف التدخل الخارجي في البلاد، وأي شئ خلاف ذلك مخيب للآمال وعكس إرادة الليبيين

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المشاركين في اجتماع المسار الدستوري المنعقد،الثلاثاء الماضي، بمدينة الغردقة المصرية، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

كما اتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به

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