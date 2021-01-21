البعثة الأممية: بدء تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية لمدة أسبوع

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً تنتهي في 28 يناير.

يأتي ذلك في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير، وفقا للبيان الصادر.

كما وضعت البعثة، إرشادات فنية وأصدرت اليوم النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء، بحسب بيان البعثة الأممية.

ولفتت البعثة إلى أنه بعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.

وأعرب البعثة، عن امتنانها وتقديرها لحكومة سويسرا لموافقتها على استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي.