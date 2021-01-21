البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة من اليوم إلى الخميس المقبل الموافق 28 يناير.

وقالت البعثة في بيان لها إن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحددت البعثة في بيانها شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية، حيث جاءت كالتالي:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المُجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المُرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

ثانيًا: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).

ثالثًا: شروط عامة

يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) وذلك على البريد الالكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021 بتوقيت ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أنه يجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة إلى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين، مؤكدة أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، ويجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح في النموذج الخاص بذلك.

وأضافت البعثة أنه سيتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح، بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

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