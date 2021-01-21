مباحثات استخباراتية تركية إيطالية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

كشفت مصادر صحفية، أن رئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان ، بحث هاتفيا، مع نظيره الإيطالي، جِنارو ڤيكيوني، تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وقالت المصادر أن المباحثات الهاتفية بين فيدان وڤيكيوني جاءت تحقيقا للرؤية التركية- الإيطالية المشتركة بشأن جهود دعم الاستقرار في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، قد قال في وقت سابق، إن الحوار مع تركيا أفضل من الاصطدام معها، في إشارة إلى التوتر الحالي بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تركيا محاور لا غنى عنه بشأن بعض الملفات ذات الأولوية، مثل سياسات الهجرة والطاقة في ليبيا.

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