الصلح: إهمال المسؤولين للأمن الغذائي بليبيا هو السبب الرئيس في أزمة الخبز

قال الخبير الاقتصادي، علي الصلح، إن مشكلة الخبز والدقيق تكمن في عدم وجود الأمن الغذائي، أي بمعنى إهمال المسؤولين للأمن الغذائي في ليبيا.

ولفت الصلح إلى أن ثاني الأسباب مرتبط بحالة عدم اليقين لدى بعض الموردين والتجار للسوق الليبية، لا سيما بعد قرار تعديل سعر الصرف، الأمر الذي يتعلق بالمكاسب والإيرادات التي يمكن أن يحققوها في المستقبل باستيراد السلعة عند السعر الجديد. وذلك في خط متوازي مع عدم وجود المخزون الكافي من هذه السلعة.

ولفت الصلح إلى أن مصرف ليبيا المركزي حاول معالجة السياسة النقدية وأهمل بقية السياسات الاقتصادية الأخرى وانعكاسات ذلك على الليبيين والاعتمادات الخاصة بالأمن الغذائي والسلع الأساسية، وانعكاسات ذلك على مستويات المعيشة للمواطن.

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