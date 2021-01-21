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ضبط ليبي في إيطاليا بحوزته “كوكايين وحشيش”

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب ليبي يبلغ من العمر 17 عاما، بتهمة التجارة بالمخدرات إلى جانب شاب تونسي (23 عاما).

وأفاد مصدر لـ”218″، أن الشرطة داهمت شقة بمنطقة فيا مورتيز في إيطاليا، بعد ورود معلومات أنها وكر لبيع المخدرات، وتم هناك القبض على الشابين الليبي والتونسي، وضُبط في الشقة أكثر من 100 قطعة مخدرات “كوكايين وحشيش”.

وقال المصدر إن الشاب التونسي أدين سابقا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتم منعه من العودة إلى مدينة بادوفا لمدة ثلاث سنوات، في حين تم الإبلاغ أن الشاب الليبي قد تاجر في المخدرات.

وأشار إلى أن الشاب التونسي موجود الآن في سجن بادوفا، والليبي في سجن تريفيزو للأح

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الجناة ليسوا ليبيين – وكل ما يحدث من فساد ومشاكل للدولة الليبية السبب الرءيسي هو عدم وجود اجهزة أمنية تردع الجاليات الأجنبية والعربية في ليبيا وخاصة القطاع الخاص الذي يضم التجار وما سيمو رجال وسيدات الاعمال ويشمل بعض الادارات الحكومية مثل النواب والاحزاب – ووضع القانون الشرعي المتعلق بالإغراف للتجاوزات من التزوير لجوازات السفر واتهام الآخرين – بحراءم لم يرتكبونها لرد الاعتبار. في القانون –
    وللاسف الجناة في قضايا تهريب العملات المزورة والاثار الليبية هم من تونس والمقبوض عليهم عّم فتاة تونسية وشاب تونسي يحملون جوازات ليبية مزورة ويعملون في عصابات خارجة عن القانون تسمى مافيات المخدرات وتعمل في التهريب الاثار الليبية والعملات المزورة وتهريب البشر عبر البخر
    لهذا هم يريدون دستور لتغطية الجراءم والخروج عن القانون والإفلات من المحاسبة الشرعية التي ينص عليها الاعراف في كتاب الله .

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