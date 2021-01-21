ضبط ليبي في إيطاليا بحوزته “كوكايين وحشيش”

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب ليبي يبلغ من العمر 17 عاما، بتهمة التجارة بالمخدرات إلى جانب شاب تونسي (23 عاما).

وأفاد مصدر لـ”218″، أن الشرطة داهمت شقة بمنطقة فيا مورتيز في إيطاليا، بعد ورود معلومات أنها وكر لبيع المخدرات، وتم هناك القبض على الشابين الليبي والتونسي، وضُبط في الشقة أكثر من 100 قطعة مخدرات “كوكايين وحشيش”.

وقال المصدر إن الشاب التونسي أدين سابقا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتم منعه من العودة إلى مدينة بادوفا لمدة ثلاث سنوات، في حين تم الإبلاغ أن الشاب الليبي قد تاجر في المخدرات.

وأشار إلى أن الشاب التونسي موجود الآن في سجن بادوفا، والليبي في سجن تريفيزو للأح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية