تشكيل لجنة من 3 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي لاعتماد الترشيحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستعمل على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

وأوضحت البعثة، في بيان بشأن فتح باب الترشيح للسلطة التنفيذية، إن اللجنة ستعمل على مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الخميس فتح باب الترشح ابتداءً من اليوم 21 يناير ولغاية يوم الخميس 28 يناير، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت أن الترشح والاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.