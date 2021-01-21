بالصور.. مدير أمن طبرق الجديد يتسلم مهام منصبه

تسلم مدير أمن طبرق الجديد العميد خالد البسطة صباح الخميس مهام عمله من مدير الأمن السابق العميد جادالمولى السنيني.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مراسم التسليم والتسلم جرت في أجواء سادها الهدوء والرضا وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة.

وسلمت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم وشناف كافة الإجراءات المتعلقة بمديرية أمن طبرق، وفق مدير المكتب الذي أضاف: إن مدير أمن طبرق الجديد وعد بتقديم كل جهده لتأمين مدينة طبرق وضواحيها.

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