المحجوب هذه مطالب اللجنة العسكرية 5/5

صرح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب ان اجتماعا عقد اليوم الاربعاء، عبر الدائرة المغلقة بين لجان المتابعة التابعة للدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين والتى شملت فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وتركيا بالاضافة الاتحاد الاوربى، والاتحاد الافريقي بالاضافة الى اللجنة العسكرية 5/5.

وقال اللواء المحجوب ان مطالب اللجنة العسكرية 5/5 من الطرفين كانت كالتالي:

خروج جميع القوات الاجنبية وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا

تفعيل حظر السلاح الى ليبيا والالتزام والتقيد به

توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول او اشخاص

وقال المحجوب إن الجميع أكدوا على ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الاجنبية من ليبيا وعودة الاستقرار اليها وإلى فتح الطريق الساحلي بين الغرب والشرق فورا والزام الدول الراعية للاتفاق وبعثة الامم المتحدة فى ليبيا بتنفيذ بنود هذا الاتفاق واحالته الى مجلس الامن باصدار قرار ملزم تحت البند السابع لتفيذ جميع ماورد فى مخرجات مؤتمر برلين.