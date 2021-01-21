الحكومة الليبية تنظم مراسم انتخاب عمداء بلديات الواحات

نظمت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية اليوم الخميس 21 يناير مراسم انتخاب عمداء بلديات جالو وأوجلة واجخرة وذلك بمدينة بنغازي في قاعة فندق تيبستي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات د.عبدالرحمن الاحيرش ووزير الحكم المحلي د. عادل الزايدي ووزير التعليم د. فوزي بومريز ووزير الصحة د.سعد عقوب ورئيس مفوضية المجتمع المدني أ. بريكه بالتمر ونائب رئيس المفوضية محمود عيسى والمدير التفيذي للمفوضية إبراهيم المقصبي وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة المركزية المستشار جمال عبدالشفيع وأعضاء اللجنة المركزية ورؤساء اللجان الفرعية.

بدأت مراسم الانتخاب بكلمة إفتتاحية لرئيس اللجنة ووزير الحكم المحلي ثم قُدِم عرض مرئي تناول مراحل العملية الانتخابية بالواحات.

وذلك قبل ان تبدأ مرحلة اختيار العمداء حيث أختينر لبلدية اجخرة بالتوافق بين الأعضاء ودونت محاضر الإتفاق وبعد إعلان النتائج تقدم عمداء وأعضاء البلديات الثلاثة لأداء اليمين القانونية أمام وزير الحكم المحلي.