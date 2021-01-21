جولة حوار جديدة بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة اليوم

يجتمع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية لمناقشة آلية التعيينات في عدة مناصب رفيعة ، حسب تقارير اعلامية مغربية.

وكشف مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته ، أن المغرب مقبل على احتضان جولة جديدة من الحوار الليبي، على أن يصل الوفدين مساء الخميس للعاصمة الرباط كما نقل موقع «سيت انفو» المغربي.

ووفقا للمصدر يواصل الحوار الليبي مشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وهو الحوار الذي كان قد انطلق بمدينة بوزنيقة خلال سبتمبر الماضي في جولة أولى، ثم جولة ثانية في أكتوبر، ولقاء جمع الطرفين بمدينة طنجة خلال بداية شهر ديسمبر، كما أن المغرب تمكن من استضافة لقاء تذويب الخلافات بين أعضاء الوفدين الليبيين.

في جلسة تشاورية ببوزنيقة.. وفدا النواب و«الدولة» يؤكدان أهمية الحوار السياسي

يأتي اجتماع بوزنيقة الجديد بعد أن وافق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة تمثل جميع مناطق البلاد ، قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

كما اتفق يوم الثلاثاء أعضاء اللجنة الدستورية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.

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