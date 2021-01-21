مفاوضات بوزنيقة تستأنف الجمعة لتعيين المناصب السيادية بليبيا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن الأطراف الليبية سيستأنفون الجمعة في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية.

وأوضحت المصادر أن وفدين يمثلان مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، وصلا إلى المملكة المغربية اليوم الخميس، مؤكدة استئناف جلسات مسار بوزنيقة صباح الجمعة لاستكمال جولات تفاوض سابقة “حققت نتائج إيجابية” بحسب مصدر بوزارة الخارجية المغربية.

وتوقع مصدر قريب من ملف المفاوضات الليبية أن تناقش الجولة القادمة من مسار بوزنيقة تداول الأسماء المرشحة لتولي الوظائف القيادية وأن يقدم كل طرف ترشيحاته وفق المعايير والآليات التي تم بناء توافق حولها.

وأشار المصدر إلى أن المناصب السيادية التي سيتم المناقشة بشأنها تشمل رئاسة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وجهازمكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

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