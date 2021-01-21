النجار يطالب بتشكيل لجنة للإشراف على حملة التطعيم ضد كورونا

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بتشكيل لجنة للإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مدير إدرة الخدمات الصحية.

وأوضح النجار في خطاب إلى مديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، أن يتولى مشرف التطعيمات النواحي الفنية والتدريب والتواصل مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني.

وأكد النجار أن هذه التعليمات تأتي استعدادا لتنفيذ حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا وتنفيذا لما تم إقراره في الاجتماع المشترك بين المركز الوطني واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

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