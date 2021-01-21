مصادر: مدربون أمريكيون يصلون ليبيا في مهمة تتعلق بـ” صيد الأفاعي”

كشفت مصادر صحفية، أن مجموعة من المدربين الذين يحملون الجنسية الأمريكية قد وصلوا إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي في مهمة تدريبية خاصة لعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في المجال التقني الخاص بالمنظومات الأمنية والتأشيرة الإلكترونية.

وتابعت المصادر أن تعاقد داخلية الوفاق مع المُدرّبين الأمريكيين يأتي في إطار استعدادها لإطلاق عملية “صيد الأفاعي” التي أعلن عنها في وقت سابق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا،.

وأضافت المصادر أن المُدرّبين دخلوا ليبيا عن طريق مطاري معيتيقة وزوارة، لافتة إلى أن هناك مجموعة أخرى من المدربين ستأتي قريبا إلى البلاد.

وأوضحت المصادر أن باشاغا قد طلب من جهاز المخابرات العامة تسهيل عمل المدربين ومنحهم تصاريح خاصة والتحرك بسيارات تحمل لوحات معدنية ليبية، مضيفة أن رئيس الجهاز “عماد الطرابلسي” لم يردّ على هذا الطلب نظرًا لتواجده في الوقت الحالي في تركيا، لافتة إلى أن طلب باشاغا يواجه رفضا من قبل ضباط المخابرات العامة الذين يتحفظون على منح مثل هذه التصاريح لتخوفهم من قيام هذه المجموعة بأعمال تجسّسية تضرّ بأمن البلاد.

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