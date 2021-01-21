محمد بعيو: أصبحنا نعاني من ظاهرة التطاول على الوطن والسخرية منه والانتقاص من قدره

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إن التطاول على الوطن والسخرية منه وانتقاص قدره يكاد يصبح ظاهرةً تنتشر.

وتابع محمد بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أيها المتطاولون الساخرون المنتقصون من ذا يسخر من أُمه إلاّ أن يكون إبناً عاقّاً لا يستحق شرف أُمومتها”.

وزار محمد عمر بعيو، الإثنين الماضي، الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بمقرها في طرابلس حيث التقى محمد احميدة العباني رئيس الهيئة.

وتباحث الطرفان في أوجه التعاون والتكامل بين المؤسسة والهيئة لخدمة الوطن والمجتمع من خلال الإعلام والمنابر بما يرسخ الاستقرار والسلام في المجتمع الليبي المسلم وينقل إلى الرأي العام الحقائق المجردة البعيدة عن التزييف والتلبيس، كما اتفقا على العمل لإطلاق بث قناة الهداية بعد توفير المتطلبات اللازمة لها، بحسب بيان “بعيو”.