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محمد بعيو: أصبحنا نعاني من ظاهرة التطاول على الوطن والسخرية منه والانتقاص من قدره

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إن التطاول على الوطن والسخرية منه وانتقاص قدره يكاد يصبح ظاهرةً تنتشر.

وتابع محمد بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أيها المتطاولون الساخرون المنتقصون من ذا يسخر من أُمه إلاّ أن يكون إبناً عاقّاً لا يستحق شرف أُمومتها”.

وزار محمد عمر بعيو، الإثنين الماضي، الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية بمقرها في طرابلس حيث التقى محمد احميدة العباني رئيس الهيئة.

وتباحث الطرفان في أوجه التعاون والتكامل بين المؤسسة والهيئة لخدمة الوطن والمجتمع من خلال الإعلام والمنابر بما يرسخ الاستقرار والسلام في المجتمع الليبي المسلم وينقل إلى الرأي العام الحقائق المجردة البعيدة عن التزييف والتلبيس، كما اتفقا على العمل لإطلاق بث قناة الهداية بعد توفير المتطلبات اللازمة لها، بحسب بيان “بعيو”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • رأينا المتخلف عقليا النعاس والمتخلف عقليا بويصير يتطاولان على الشعب الليبى ويصفوه باسوأ الصفات رغم ان هؤلاء قلة من حثالة المجتمع من السفهاء والرويبضة بينما هناك شخصيات محترمة ومثقفة وتحب وطنها ولا ترضى ان تبيعه بدراهم معدودة اما تجار الدين من الخوارج والخوان فينشر فكرهم الضال فى الظلام وعند نشر الحقائق عن صحيح الاسلام سيتم اعدام فكرهم الضال فرسالة الاسلام حددها القرآن الكريم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وبالتالى فان افعال المسلم كلها فى اطار الرحمة والله لايحب المعتدين والاسلام اول من نادى بالمواطنة عندما كانت اوربا تستخدم المقصلة قال رسول الله الناس سواسية كاسنان المشط والاسلام اول من اكد على حقوق الحيوان فامرأة داعرة دخلت الجنة لانها سقطت كاب واخرى دخلت النار لانها عذبت قطة بينما نرى الخوارج كلاب النار يقطعون الرؤوس وينسبوا هذا زورا لرسول الله الذى لم يقتل بيده احد قط ودعا الى حرمة دور العبادة حتى فى حالة الحرب

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