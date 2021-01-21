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سفير تونس لدى ليبيا: الشركات التونسية تريد تنفيذ مشاريع طاقة في ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبر السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي عن رغبة الشركات ببلاده في الدخول إلى السوق الليبي لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد في الدولة. 

وأعلنت سفارة تونس في طرابلس عن اتفاق ليبي تونسي يقوم على التنسيق لإقامة ورشة عمل موسّعة باستضافة المؤسسة الوطنية للنفط، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الأعمال من تونس، لمعرفة متطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من أعمال ومشاريع هامة لزيادة معدلات الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وحسب البيان ذاته، فان الاتفاق جاء بعد لقاءين عقدهما، يوم 19 يناير في طرابلس الأسعد العجيلي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية، وئام العبدلي. بدوره أشار صنع الله إلى أن قطاع النفط الليبي واعد و به فرص كبيرة لمشاركة الشركات التونسية المتخصصة ذات الملاءة الفنية الممتازة.

ولفت رئيس مؤسسة النفط إلى تضرر السعات التخزينية وخطوط نقل النفط الخام خلال السنوات الماضية، واعتبرها فرصة لدخول الشركات التونسية المتخصصة في مجال الانشاءات والهندسة ، والعمل في قطاع النفط الليبي لتنفيذ مشاريع بناء الخزانات، ومد خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات، مما يساهم في تحقيق اهداف المؤسسة وخططها الطموحة في زيادة معدلات الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، وفي إطار التعاون المشترك التونسي الليبي في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية، التقى السفير العجيلي مع وئام العبدلي. وتناول اللقاء إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تونس …!! ما لقوا الخير فيهم شعبهم حتى رءيسهم مهمشيته مسكين – لقوه محترم خلوه فالواجهة حتى كلامه مدايرينه شعر نبطي وإلا مش عارف موسيقى طرب ..!!!
    قاللهم ضروري من حل الاحزاب والنواب ومحاسبتهم قانونيا – فاتوه بسرعة صاروخ وحرقوا القران وكتبوا دستاتيرهم مع الفرنسيين – وعمالتهم الخليج ولبنان وشهرزاد الزمان وقطر الراعية الأكبر للارهاب وامتصاص ثروات الشعوب العربية فالشمال الأفريقي –
    هولاء مهمتهم واضحة هي التفريق بين ابناء الشعوب ووحدة أراضيهم – حتى المغرب تضررت منهم والجزاءر وموريتانيا –
    ومن اصدق من الله حديثاً قي قوله :
    ” يحلفون بالله جهد إيمانهم انهم متكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ” صدق الله العظيم
    تجدهم في عهر ابراج الخليج وساحات الطرب – والمجون – فيروسات الشعوب العربية حاشا القلة القليلة جدا المحتاجين الي مازالوا يعرفوا انه قي كتاب نزله الله على نبيه اسمه القراءن الكريم .

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