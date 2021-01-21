الوفاق تمنع عمداء البلديات من التواصل مع البعثات الدولية و الأممية

أصدرت حكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس قرارا يحظر على البلديات التابعة لها، التواصل مع سفراء الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، دون الحصول على إذن بذلك.

و طالبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق،عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والمجالس التسييرية، بعدم التواصل أو عقد لقاءات مع مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات إلا بعد إعلامها، وأخذ موافقة وزارة الخارجية، لافتة إلى أن هذا الإجراء لدواعي المصلحة العامة، وحفاظا على الأمن القومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24