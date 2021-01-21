تشكيك أممي في إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور

تحدث رئيس فريق الدعم الانتخابي والقسم القانوني والدستوري بالبعثة الأممية، وممثل الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة الدستورية، بانتو لينش، عن عراقيل ستعيق عرض مسوَّدة الدستور للاستفتاء قبل الانتخابات المقرر انعقادها نهاية العام الجاري.

و أضاف ممثل الأمم المتحدة، أنه لابد من مراعاة عامل الزمن، لإمكانية تنظيم الانتخابات وفق الموعد المحدد لها، وضمانات مصداقيتها، وفترة الـ 60 يومًا للمشاورات بين مجلسي النواب والدولة وعمل اللجنة القانونية.

و أوضح لينش أنه في حال الاستفتاء على الدستور سيكون لذلك تداعيات زمنية، وأن ذلك سيتطلب إصدار قانون للاستفتاء وأساسًا دستوريًا له، بالإضافة لوجود طعون قائمة ضد التعديل الدستوري العاشر، بالمخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2018.

وأكد لينش أنه من بين العراقيل، أن مفوضية الانتخابات ستحتاج في هذه الحالة إلى 90 يومًا قبل البدء في عملية الاستفتاء، وربما سيقترن هذا التاريخ بشهر رمضان، وما يطرحه من تحديات، بالإضافة إلى الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.

وأفاد ممثل الأمم المتحدة بأن العائق الزمني يتطلب شهرًا بعد الاستفتاء لفرز النتائج، ومعالجة الطعون الانتخابية، في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، وهي ستتزامن مع الاستعداد لتنظيم انتخابات لثلاثة مؤسسات وهي رئيس الجمهورية، وغرفتان برلمانيتان، وأنه استنادا إلى هذا السيناريو فقد تجري الانتخابات في منتصف 2022 ، وليس في 24 ديسمبر 2021.

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