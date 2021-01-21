مغيب يصف مسودة الدستور التي تم الاتفاق عليها بـ”المعيبة”

وصف عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، مسودة الدستور التي تم الاتفاق عليها قبل يومين بـ”المعيبة” التي لا ترقى لطموحات الليبيين.

وقال مغيب في تصريحات صحفية إن الاجتماعات التي عقدت قبل يومين بين اللجنتين اللتين تمثلان مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة نتج عنها الاتفاق على طرح مشروع الاستفتاء المقدم من لجنة الدستور على الشعب الليبي وفق القانون الذي تم إصداره من مجلس النواب، ومن ثم يرفع للمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف مغيب أن ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الدستورية المعنية بالتفاهمات حول وضع آلية دستورية تستند عليها الانتخابات العامة القادمة هو خطوة متقدمة، إلا أن المسودة معيبة حيث لا ترتقي لطموحات الشعب الليبي، ولم تقدم شيئا للمواطن.

وأوضح مغيب أن الكرة الآن في ملعب الشعب الليبي برفضه أو قبوله بهذه المسودة، مشيرا إلي أن هناك تحديات كبيرة تواجه المفوضية العليا للانتخابات في طرح المسودة للاستفتاء، لافتًا إلى أن هناك دول لها مصالح لتمرير هذه المسودة حيث أعلنت هذه الدول استعدادها لدعم المفوضية العليا للانتخابات.

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