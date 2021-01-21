ممثلو التبو بالهيئة التأسيسية : مسودة الدستور مرفوضة و شرعنتها مخالف للتوافق

أكد ممثلو التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقاطعين، الجمعة، رفضهم القاطع لاتفاق اللجنة الدستورية للمسار الدستوري.

و أوضح ممثلو التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في بيان لهم تحصلت “ليبيا24” على نسخة منه، أنهم أكدوا مرار و تكرار رفضهم القاطع لمسودة الدستور الصادرة في عام 2017،مشددين على رفضهم للاستفتاء أو شرعنة هذه المسودة من خلال هذا الملتقى.

و دعا البيان إلى ضرورة التوافق الدستوري وفقا لما جاء في الاعلان الدستوري المؤقت بشأن وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ حسب المادة رقم (30)، لافتا إلى أن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق هو مرفوض، و شرعنته مخالفة للتوافق.

و شدد البيان على رفضه للاستفتاء على هذه المسودة، مطالبا البعثة الأممية بأن تعمل على ضمان التوافق حول وضع الدستور وفقا للإعلان الدستوري المؤقت المادة رقم (30) وذلك بالإشراف على حوار مستقل بين اعضاء هيئة الدستور بعيدا عن مسارات ملتقى الحوار .

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