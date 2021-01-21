ليبيا الان

إعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بسرت

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت بلدية سرت، الخميس، إن الجهات المعنية بالبلدية أعدمت كميات كبيرة من المواد الغذائية وعصائر ومواد منتهية الصلاحية، والتي تم مصادرتها من أفراد الحرس البلدي سرت خلال حملة تفتيش على الأسواق التجارية.

ولفت البيان الصادر عن بلدية سرت، إلى أن جهاز الحرس البلدي، شن حملة على محلات المواد الغذائية والمخابز محلات العطارين ومواد الزينة وصيدليات ومحلات بيع اللحوم.

وأكد العميد جمعة امبية، رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، أن هذه الكميات تمت مصادرتها من بعض المحلات القليلة مما يثير الاستغراب على هذا الإهمال والكسب الحرام من بعض التجار.

وأضاف أن بعض أصحاب المحلات، أبلغوا بوجود مواد منتهية الصلاحية لديهم وطلبو إتلافها بالطريقة الصحيحة وبالنسبة للمخالفين فقد تم التعامل معهم حسب الإجراءات القانونية، ولا زالت الحملة مستمرة.

وتابع العميد جمعة امبية:” نحن بدورنا نطلب من كافة المواطنين التأكد من صلاحية ما يتم شراءه وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي مواد منتهية الصلاحية في المحال التجارية “.

الوسوم

إعدام المواد الغذائية سرت فاسد كمية كبيرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالله ملاحظة :
    هذا لو انه في إدارة اقتصادية الاقتصاد العام الدولة يعتبر فساد بعينه في وضع الأسعار التجارية للاقتصاد المحلي ،
    الان حتى الخبز والسمك واللحوم والادوية المهمة يتم إتلافها فالقمامة بسبب غلاء الأسعار والطمع اتجاه المواطن ..!!!
    لو انهم باعوا بسعر في متناول الجميع – لعمت الفاءدة على الجميع وكسبوا رضا الله ورضا الناس وراحة الضمير – اما الان خسروا الدنيا والاخرة لسبب أعمالهم وعدم الاخلاص لله فالعمل الصالح
    الان حتى المواطنين قل طلبهم الخبز والعديد من الأشياء بسبب غباء وطمع التجار وغلاء الأسعار وعدم وجود ضمير وخاصة في مراحل الأزمات –
    وكل ما زادوا فالغلاء وهو الربا فهو لا يربوا عند الله وهو سحت اهله وقابضه وأكله فالنار بعون الله وما يزيد الله الا مقتا وكرها لهم . فلكم عبرة في اقوام اهلكهم الله من قبلكم – والله المستعان

    رد