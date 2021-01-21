إعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بسرت

قالت بلدية سرت، الخميس، إن الجهات المعنية بالبلدية أعدمت كميات كبيرة من المواد الغذائية وعصائر ومواد منتهية الصلاحية، والتي تم مصادرتها من أفراد الحرس البلدي سرت خلال حملة تفتيش على الأسواق التجارية.

ولفت البيان الصادر عن بلدية سرت، إلى أن جهاز الحرس البلدي، شن حملة على محلات المواد الغذائية والمخابز محلات العطارين ومواد الزينة وصيدليات ومحلات بيع اللحوم.

وأكد العميد جمعة امبية، رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، أن هذه الكميات تمت مصادرتها من بعض المحلات القليلة مما يثير الاستغراب على هذا الإهمال والكسب الحرام من بعض التجار.

وأضاف أن بعض أصحاب المحلات، أبلغوا بوجود مواد منتهية الصلاحية لديهم وطلبو إتلافها بالطريقة الصحيحة وبالنسبة للمخالفين فقد تم التعامل معهم حسب الإجراءات القانونية، ولا زالت الحملة مستمرة.

وتابع العميد جمعة امبية:” نحن بدورنا نطلب من كافة المواطنين التأكد من صلاحية ما يتم شراءه وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي مواد منتهية الصلاحية في المحال التجارية “.