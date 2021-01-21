الشريف : أمريكا تغض الطرف عن التدخلات الخارجية في ليبيا لتمرير مصالحها

يرى المحلل السياسي سنوسي الشريف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستعمل حيال الأزمة الليبية بمنظور يتوافق مع سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

و أوضح الشريف أن السياسة الأمريكية ستظل تسير على نهج فك الارتباط مع المشكلة الليبية، وأن يقتصر وجودها على ضربات محددة، لمكافحة الإرهاب ضد فلول تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

و اعتبر الشريف أن هذا الخيار يستلزم غض الطرف عن التدخلات الخارجية، لا سيما التركية، مستدركا أن هذا الأمر قد لا يحدث بحكم موقف بايدن من سياسات تركيا، وانتقاده الدائم لمواقف رجب طيب أردوغان في البحر المتوسط.

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