بوخشيم : تدفق النفط أكثر ما يهم أوروبا وأمريكا في ليبيا

يرى المحلل السياسي صالح بوخشيم، أن النهج الأمريكي الذي قد تتبناه الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جوبايدن حيال ليبيا تشمل قائمة أوسع من الأهداف الأمريكية وقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

و أوضح بوخشيم، أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل سياسيا واقتصاديا على تشجيع التوزيع العادل لعائدات النفط بين الأقاليم الليبية، وستدعم الترتيبات الأمنية الانتقالية لتقليل الصراع والتحرك تدريجيا نحو المزيد من الترتيبات الأمنية الدائمة.

و أضاف بوخشيم أن الإدارة الأمريكية لن تستعجل أي حلول حيال الأزمة الدائرة في ليبيا، ولن تسمح بتوترات جديدة، متوقعا أن تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة حكومة الوفاق غير المعتمدة ومجلس النواب إلى قبول قوة عسكرية ترعاها الأمم المتحدة لحراسة البنية التحتية الرئيسية للبلاد، والمحافظة على تدفق النفط؛ لأن هذا أكثر ما يهم أوروبا وأمريكا في ليبيا.

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