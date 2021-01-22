الغرياني: ليس هناك حوار بل صراع على السلطة والعدالة والبناء يقود أسوأ جناح فيه

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إنه ليس هناك حوار بل صراع على السلطة، جناح يقوده حزب العدالة والبناء والآخر يقوده الفريق الآخر وأسوأهم من يقوده حزب العدالة والبناء، وهو المتحمس والمتعصب والمتشدد على أن يعطى الرئاسي لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأضاف الغرياني في تصريح إعلامي أن المجلس الرئاسي يصدر في كل يوم قرارات متوالية، ولم يستطع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، القوي حسب قولهم أن يضع حدًا للقرارات والتعيينات التي لا يقبل بها.

وتابع الغرياني أن جلسات الحوار لها شهور تعقد، وكلّفت مصاريف وأموالًا طائلة، وما زالت مصره على أن يتولى عقيلة صالح الرئاسي، ويدافعون عن ذلك بكلام فارغ، مبينًا أه هذا لون من ألوان المكابرة، لافتًا إلى أن الناس كل ساعة يتجرعون غصص الصخيرات، بنية تحتية مدمرة وغلاء في الأسعار وانقطاع الخدمات والكهرباء تفجير وتدمير وقتل، كله من آثار الصخيرات المشروع غير القابل للتنفيذ، حسب تعبيره.

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