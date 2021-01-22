تنظيم الإخوان يعتبر تصريحات الغرياني تحريضًا ضده ويحمله سلامة أعضائه

اعتبر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، التصريحات الأخيرة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، حول مجريات الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، تحريضًا ضده، محملا الغرياني مسؤولية سلامة أعضاء الحزب.

وقال الحزب في بيان له إنه تفاجأ بفتوى الغرياني التي وصف من خلالها ما يجري في الحوار السياسي الليبي بمؤامرة دولية ضد البلاد والليبيين، مؤكدًا أن هذه الفتوى بينت من يسعى في ترميم اتفاق الصخيرات وما نتج عنه ساع بالإفساد في الأرض، مبينا أن هذه الفتوى الشرعية الصادرة عن الغرياني تطرح تساؤلا بشأن ما يريده الأخير للخروج من الأزمة إن كان الواقع غير مرضي وإصلاحه وتطويره كذلك لا يجوز بزعمه.

وأضاف الحزب أن هذا الوصف وتأكيده عبر فتوى صريحة يمثل توظيفا للفتوى الدينية لمهاجمة اجتهادات سياسية يخضع فيها الأمر للخطأ والصواب وللراجح والمرجوح وأن هذا الأمر يعتبره الحزب تحريضًا مباشرًا عليه وعلى أعضائه ويحمل قائله مسؤولية سلامتهم.

ودعا الحزب من وصفهم بأهل العلم في ليبيا لأن يخرجوا عن صمتهم ويقوموا بواجباتهم تجاه هذا التوظيف الخاطئ للفتوى وهم أدرى بخطورة السكوت عن مثل هذا المسلك وما يسببه من فوضى واهتزاز لرمزية الإفتاء، بحسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24