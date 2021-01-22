غرس الله : واشنطن تدعم وجود قوات متعددة الجنسيات في ليبيا لحماية مصالحها

أكد الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله ،أن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جو ستعود كما كانت قبل تولي الرئيس السابق دونالد ترامب.

و أضاف غرس الله أن الإدارة الجديدة ستقوم بتحويل دور بعض الدول والجهات الخارجية في ليبيا إلى دور “شرطي محلي”، ليصبح الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا قائما بهذا الدور هناك، فيما ستوفر مصر مع قيادة الجيش الأمن في مناطق النفط.

و أضاف غرس الله أن هذا الدور الجديد سيجعل من أمريكا مراقبا حذرا لما يحدث في ليبيا، وستكون أكثر استعدادا لدعم ترتيبات وجود قوة متعددة الجنسيات كمراقب بين خطوط التماس الليبية.

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