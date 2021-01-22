مخاوف من فشل الوفاق في توزيع لقاح كورونا على كافة مناطق ليبيا

أعرب عضو فرق الرصد والاستجابة التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا طرابلس، رمزي أبو ستة، عن مخاوفه من احتمال فشل الخطط الموضوعة من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة، بشأن توزيع اللقاح على كافة مناطق ليبيا.

وقال أبو ستة في تصريح صحفي إن المناطق التي لا تخضع لسلطة حكومة الوفاق بكل تأكيد، ومع توفر أسباب الصراع، لن تقبل بالتعامل مع لجان الوفاق، وبالتالي هناك خطر محدق بمئات المرضى في عدد كبير من المدن والمناطق.

ولفت أبو ستة إلى حجم الفساد الكبير الذي شهده ملف الوباء وطريقة تعامل الحكومات معه، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق صرفت أكثر من مليار دينار ليبي (224 مليون دولار أميركي) لمكافحة الوباء.

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