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مخاوف من فشل الوفاق في توزيع لقاح كورونا على كافة مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب عضو فرق الرصد والاستجابة التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا طرابلس، رمزي أبو ستة، عن مخاوفه من احتمال فشل الخطط الموضوعة من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة، بشأن توزيع اللقاح على كافة مناطق ليبيا.

وقال أبو ستة في تصريح صحفي إن المناطق التي لا تخضع لسلطة حكومة الوفاق بكل تأكيد، ومع توفر أسباب الصراع، لن تقبل بالتعامل مع لجان الوفاق، وبالتالي هناك خطر محدق بمئات المرضى في عدد كبير من المدن والمناطق.

ولفت أبو ستة إلى حجم الفساد الكبير الذي شهده ملف الوباء وطريقة تعامل الحكومات معه، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق صرفت أكثر من مليار دينار ليبي (224 مليون دولار أميركي) لمكافحة الوباء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الحمد لله الاعمال قاءمة في المناطق الغربية لليبيا من النظافة العامة ورش وتطهير وتوعية وطلاء الشوارع وتوفير الحاويات القمامة وردم المستنقعات من قبل ظهور هذا المرض واتت بثمارها الحمد لله سريعا بسبب الوقاية الاستباقية
    والكثير يصرحون بان أسباب عودة هذا المرض هو وصول اجانب من اوروبا الى بعد المناطق يحملون امراض مختلفة – وتم اعلان حتى في بغض الدول في العالم لمنع بعض الأوروبين من دخول بلادهم وثانيا بحملة تفتيش فالفنادق ورش بالمواد الكيمياءية داخل الغرف والسيارات ومنعوهم من دهول بلادهم او استخدام الحافلات او الطاءرات او سيارات الآجرة ومنهم من فصولهم من أعمالهم داخل الشركات الأجنبية مثل ما حصل في بعض الدول وألغوا العقود التجارية معهم حتى أتم عملية رش الفنادق والسفن السياحية بالشكل المناسب

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