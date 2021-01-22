“لوموند” الفرنسية : ألاف التوانسة انضموا للجماعات الإرهابية في ليبيا و سوريا

لغموض مصير الآلاف من المتشددين التونسيين الذين توجهوا للقتال في سوريا وليبيا، وعائلاتهم، في وقت تبدي فيه السلطات تحفظا على الموضوع الذي يُصنف من ”المواضيع المحرمة“.

تحدثت صحيفة ”لوموند“الفرنسية، في تقرير لها ، أنه بعد أحداث2011 غادر العديد من الشباب التونسي البلاد للقتال في سوريا وليبيا، لكن مصير الناجين اليوم يبدو معلقا حيث تم إعادة عدد قليل فقط منهم إلى وطنهم.

ويوضح التقرير أن الحكومة التونسية الأولى المنتخبة بعد سقوط بن علي، واجهت اتهامات بالتراخي من قبل أغلبية برلمانية إسلامية بشأن المغادرين نحو ليبيا و سوريا، لافتا إلى أن النواب الإسلاميين شجعوا هذا ”الجهاد الجديد“ في سياق سياسي متوتر، وفق التقرير.

و يرى التقرير أنّ الأرقام التي قدمتها الدولة التونسية حول عدد المقاتلين الذين غادروا إلى ليبيا و سوريا في حدود 2929 شخصا في المجموع ، لافتا إلى أن هذه الأرقام تختلف اختلافا كبيرا عن أرقام الأمم المتحدة التي قدرتهم بنحو 6000 في عام 2014، وهو العام الذي استهدف فيه متحف باردو في مارس 2015، والفنادق في محافظة سوسة الساحلية في يونيو، واشتدت بعده الحرب على الإرهاب، وإن استمر التونسيون في المغادرة باستخدام الشبكات الحدودية مع ليبيا.

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