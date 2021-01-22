منظمة فرنسية : أوشن فايكينج تنقذ 117 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة “أوشن فايكينج” التابعة لمنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، الخميس، 117 شخصاً قبالة سواحل ليبيا، في أول عملية إنقاذ لها منذ عودتها إلى المياه.

و أوضحت مديرة المنظمة الفرنسية صوفي بو، أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كانوا على متن مركب مكتظ على بعد 37 ميلاً بحرياً من السواحل الليبية، لافتة إلى أن عملية إنقاذهم كانت صعبةً جداً بسب حالة الطقس السيئة.

و أضافت صوفي بو، أن المهاجرين كانوا متعبين ومبللين ويعانون من انخفاض بحرارة الجسم فيما عانى الكثير منهم من الإعياء وآلام الرأس، مشيرة إلى أنه من بين المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، 58 قاصراً وأربعة رضّع، أحدهم لا يتجاوز عمره شهرا واحدا.

و أعربت مديرة المنظمة عن “القلق الشديد على الأشخاص المتواجدين حالياً في البحر في ظروف مناخية تضيف خطورة أكثر من المعتاد، موضحة أن السفينة استأنفت في 11 يناير نشاطها من مرسيليا بعدما احتجزت لخمسة أشهر في إيطاليا، حيث فرضت عليها السلطات القيام بإصلاحات مكلفة.

وأشارت بو إلى أنه باستثناء “أوشن فايكينج”، لا توجد في المنطقة حالياً أي سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة غير حكومية، لافتة إلى أن باقي السفن تمنعهم السلطات الإيطالية من التحرك كما فعلت مع أوشن فايكينج سابقاً”.

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