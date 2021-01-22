“كرنفودة” لـ” ليبيا 24″: المشهد الليبي معقد والاستفتاء سيزيد المشهد تعقيدا

استغرب عضو مجلس النواب إبراهيم كرنفودة، قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا وأهمها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

و أكد كرنفودة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن المشهد الليبي معقد والاستفتاء على الدستور سيزيد المشهد تعقيدا.

و شدد كرنفودة، على أن الحل المثالي يكمن في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات ومؤسسات دستورية واضحة المعالم.

و رأى كرانفودة، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي مؤقت للوصول للانتخابات وتاجيل الدستور.

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