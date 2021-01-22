بن شرادة: كوبيش سيستمر في العمل على الآليات التي اتفقت عليها اللجان الليبية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، سيستمر في العمل على الآليات التي اتفق عليها بين اللجان الليبية المعنية بالمسارات المختلفة.

وأوضح بن شرادة في تصريح صحفي أن الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة سيغلب عليه القوائم، حيث تجرى مشاورات وتفاهمات بين أطراف عدة في الوقت الراهن من أجل تشكيل قوائم تشمل الأقاليم الثلاثة لترشيحها.

وأضاف كوبيش أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، تسعى لإنجاز أكبر قدر من خارطة الطريق قبل نهاية الشهر الجاري الذي يتسلم فيه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

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