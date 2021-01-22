الشرطة الإيطالية تضبط ليبي بتهمة الاتجار في المخدرات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب ليبي يبلغ من العمر 17 عاما، بتهمة الاتجار بالمخدرات إلى جانب شاب تونسي (23 عاما).

وأوضحت مصادر صحفية ، أن الشرطة داهمت شقة بمنطقة فيا مورتيز في إيطاليا، بعد ورود معلومات أنها وكر لبيع المخدرات، وتم هناك القبض على الشابين الليبي والتونسي، وضُبط في الشقة أكثر من 100 قطعة مخدرات “كوكايين وحشيش”.

و أضافت المصادر أن الشاب التونسي أدين سابقا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتم منعه من العودة إلى مدينة بادوفا لمدة ثلاث سنوات، في حين تم الإبلاغ أن الشاب الليبي قد تاجر في المخدرات.

وأشارت إلى أن الشاب التونسي موجود الآن في سجن بادوفا، والليبي في سجن تريفيزو للأح

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