السراج يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مجلس الأمن الدولي و منظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية في ليبيا.

و أوضح المكتب الاعلامي لـ وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السراج بعث برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالباً فيها دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021، استجابةً لإرادة الليبيين وما أقروه، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي.

و أوضح البيان أن السراج طالب بـ اصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الامكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله ، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية ، و أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.

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