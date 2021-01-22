التكتل الديمقراطي : الاستفتاء على الدستور فخ لتعطيل الانتخابات

أعلن التكتل المدني الديمقراطي رفضه للاستفتاء على الدستور ، مقترحاً الذهاب إلى انتخابات رئاسية و برلمانية مباشرة في ديسمبر من العام الجاري. بالاستناد إلى الإعلان الدستوري.

و أوضح التكتل في بيان له، أن ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أظهر أن بعض الأطراف لا يهمها إيجاد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لافتا إلى انها العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه لتحقيق مصالحها الشخصية.

و أضاف البيان أن هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة الاستفتاء لإقرار مشروع الدستور لعرقلة انجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة، إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة.

و شدد البيان على أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات ، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقاً لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري ، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، مجددا رفض التكتل الديمقراطي لـهذا المشروع برمته .

و أكد التكتل الديمقراطي على أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي ) .

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