الترجمان: الاتفاق على الاستفتاء “لغم” سيفجر ليبيا مرة أخري

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، الاتفاق على الاستفتاء على مشروع الدستور “لغم” سيفجر ليبيا مرة أخري، مؤكدًا أنه يهدف إلي سيطرة الإخوان علي ليبيا.

وأضاف الترجمان في تصريح صحفي أن اتفاق اللجنة الدستورية هو اتفاق مشبوه، مبينًا أن هذا الدستور كارثي ومعيب.

وأشار الترجمان إلى أن مشروع الدستور سبق أن رُفض من الشعب الليبي أساسا، منتقدًا اجتماعات بوزنيقة، متسائلا: كيف يجتمع مجلس النواب بما يسمى بمجلس الدولة الذي لا يعترف به معتبرا ذلك خلطا للأوراق.

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